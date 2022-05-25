Максим Марушев: «О Капризове больше говорят в России, чем в США. Достижениям Овечкина особо никто не удивляется – все уже привыкли, что он забивает много»

Максим Марушев считает, что о больше говорят в России, чем в США.

– В России каждое утро начинается с новостей про , за ним на слуху Кирилл Капризов в «Миннесоте», а уже потом все остальные. В Северной Америке вообще много о них говорят?

– Здесь достижениям Овечкина особо никто не удивляется, поскольку все уже привыкли, что он забивает много.

По Капризову особо разговоров не слышал, но мне кажется, что Кирилл провел самый классный сезон в карьере. Думаю, о нем больше говорят в России, чем в США, – сказал нападающий системы .