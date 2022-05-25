«Металлург» интересуется вратарями Паскуале и Томкинсом («Чемпионат»)

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«Металлург» проявляет интерес к канадским вратарям Эдди Паскуале и Мэтту Томкинсу.

Об этом сообщает «Чемпионат».

У 31-летнего Паскуале есть действующий контракт с «Локомотивом» до 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 38 матчей с коэффициентом надежности 1,99 при 91,6% отраженных бросков. В плей-офф он отразил 85,4% бросков в 2 играх.

27-летний Томкинс провел сезон-2021/22 в шведской «Фрелунде». Он провел 33 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,46. В плей-офф он отбил 88,5% бросков в 8 играх.

Отмечается, что Томкинс должен был подписать контракт с «Динамо», но в целях сокращения расходов из-за новой концепции развития от сделки решили отказаться.

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