Владислав Третьяк: «У России и Беларуси есть общая черта. Наши народы больше всего любят сборную, главный интерес – к матчам команды»

считает, что у хоккейных России и Беларуси есть общая черта.

Президент ФХР высказался после подписания меморандума о сотрудничестве с ФХБ.

«Мы братские народы, и наше хоккейное сотрудничество много лет развивается именно под этим лозунгом. Мы всегда рады видеть белорусов в своем чемпионате, у нас они не считаются легионерами, могут выступать без каких-либо ограничений.

У хоккейной России и хоккейной Беларуси есть общая черта. Наши народы больше всего любят сборную, главный интерес – именно к матчам своей национальной команды. Поэтому даже в нынешнее непростое время мы не можем оставить наших болельщиков без хоккея.

У нас есть все возможности, чтобы сборные России и Беларуси часто играли между собой. Взрослые, молодежные, юниорские сборные. Будем поддерживать друг друга, обогащать взаимной игровой практикой

Я очень благодарен белорусам за то, что они открыты к сотрудничеству. В Туле получились великолепные матчи, праздник для города, для региона, аншлаги. Турнир в Петербурге – также большой хоккейный праздник. Беларусь в следующем сезоне планирует организовать у себя турнир сборных. С удовольствием примем приглашение, пришлем крепкую интересную команду, сыграем на глазах белорусских зрителей.

И, конечно, наше сотрудничество не будет ограничиваться матчами на уровне сборных. Мы открыты к любому взаимодействию. Обмен опытом, в том числе тренерским, секреты мастерства и подготовки.

ФХР совместно с генеральным партнером «Норникель» разработала и внедряет Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Это самые лучшие, передовые наработки в области подготовки спортсменов высокого уровня. Огромный простор для взаимодействия открывается и на уровне детско-юношеского хоккея», – сказал Третьяк.