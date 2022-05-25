Глава ФХБ об отстранении Беларуси: «Международные организации якобы боятся за безопасность наших игроков. Выставляют себя благодетелями. Высшее лицемерие»

Теги ИИХФ Сборная Беларуси по хоккею МОК ФХБ Александр Богданович Хоккей

Александр Богданович высказался об отстранении Беларуси от международных турниров.

«Есть ли контакты с ИИХФ? Мы отправляем им письма о том, что не согласны с их решениями в отношении наших спортсменов, однако особой заинтересованности в диалоге у них не видно.

Как МОК аргументирует, почему сборная Беларуси не может принять участие в международных соревнованиях? К нам в федерацию не приходят письма о том, что белорусским спортсменам запрещено участвовать в каких-то соревнованиях. В них нам пишут, что международные организации якобы боятся за безопасность наших спортсменов и предлагают пока не приезжать.

Выставляют себя такими благодетелями. Высшее лицемерие», – сказал председатель ФХБ в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».

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