Глава ФХБ об отстранении Беларуси: «Международные организации якобы боятся за безопасность наших игроков. Выставляют себя благодетелями. Высшее лицемерие»

Александр Богданович высказался об отстранении Беларуси от международных турниров.

«Есть ли контакты с ? Мы отправляем им письма о том, что не согласны с их решениями в отношении наших спортсменов, однако особой заинтересованности в диалоге у них не видно.

Как МОК аргументирует, почему сборная Беларуси не может принять участие в международных соревнованиях? К нам в федерацию не приходят письма о том, что белорусским спортсменам запрещено участвовать в каких-то соревнованиях. В них нам пишут, что международные организации якобы боятся за безопасность наших спортсменов и предлагают пока не приезжать.

Выставляют себя такими благодетелями. Высшее лицемерие», – сказал председатель в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».