КХЛ осудила высказывания своего сотрудника о журналистах: «Они не являются официальной позицией лиги. К нему применены дисциплинарные меры»

КХЛ осудила высказывания руководителя проектов лиги о журналистах.

«КХЛ осуждает высказывание руководителя отдела по работе со зрителями Романа Измайлова. Лига отмечает, что данные высказывания были опубликованы в личном блоге сотрудника и не являются официальной позицией КХЛ. К сотруднику были применены дисциплинарные меры в соответствии с внутренним уставом организации.

В своей работы КХЛ придерживается политики максимальной открытости представителями СМИ. Ежегодно в Регламент по маркетингу и коммуникациям вносятся правки, направленные на создание комфортных условия для работы СМИ как на аренах, так и за их пределами.

Представители СМИ являются неотъемлемой и важной частью всех мероприятий Лиги и клубов – от самих матчей до церемоний закрытия сезона. КХЛ будет продолжать придерживаться данной политики», – приводит заявление пресс-службы лиги журналист Павел Лысенков.

Руководитель проектов КХЛ извинился перед журналистами: «Не имел права писать про работу СМИ, так как не могу знать всех нюансов их работы»

«Спортивная журналистика в России мертва. Лососните тунца, гнилые репостеры и саркасты». Руководитель проектов КХЛ о невручении награды лучшему журналисту