Руководитель проектов КХЛ извинился перед журналистами: «Не имел права писать про работу СМИ, так как не могу знать всех нюансов их работы»

Руководитель проектов КХЛ извинился за пост с критикой хоккейных журналистов.

«Всегда осознание приходит позже, это истина. Хотел бы написать, что был не прав. Не имел права публиковать пост про работу СМИ, так как напрямую не работаю с коллегами, не знаю и не могу знать всех нюансов их работы. Приношу личные извинения журналистам.

Наверное, сыграли эмоции, в лиге ежегодно проводится большая работа по всем направлениям, конечно, хочется, чтобы об этом писали. Столько идей реализуют клубы, они яркие, мощные, про болельщиков.

Очень хочется, чтобы все эти примеры освещали в СМИ, больше говорили о том, сколько и много правильного делается для болельщиков.

Всем нужно заниматься свои делом, мне своим. Еще раз прошу прощения, надеюсь на дальнейшую плодотворную и взаимовыгодную работу», – написал руководитель проектов отдела организации и проведения мероприятий КХЛ Роман Измайлов в своем телеграм-канале.

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