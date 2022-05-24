Алексей Терещенко: «Кучеров иногда может и в сторону от шайбы уехать, и нырнуть. Он знает, что за спиной есть Василевский, который подчищает»

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Алексей Терещенко оценил игру Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.

– Никита Кучеров выделяется из состава.

– Кучеров – лидер и ему чуть больше дозволяется. Никита иногда может и в сторону от шайбы уехать, и нырнуть… Но он знает, что за спиной есть Вася (Андрей Василевский – прим. Sports.ru), который подчищает, и защитники шайбы на себя ловят. Они делают многое, чтобы Кучерова сейчас не критиковали за это. А он сам это хорошо компенсирует передачами и голами.

– Можно сказать, что Кучеров играет на команду?

– Никита играет в очень хороший хоккей, и он часть команды. В «Тампе» понимают, что он пропустил часть сезона из-за травмы, что были проблемы в игровом плане. Но сейчас Кучеров набрал форму и находится в хорошем боевом статусе не хуже, чем в прошлые годы, когда «Тампа» становилась чемпионом, – сказал трехкратный чемпион мира. 

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