Сергей Бобровский: «Флорида» сделала шаг в правильном направлении. Выиграть кубок непросто. Мы должны продолжать работать»

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Сергей Бобровский высказался после вылета «Флориды» из плей-офф.

«Пантерс» уступили «Тампе» (0-4) во втором раунде Кубка Стэнли. 

«Я думаю, ребята боролись изо всех сил. Я горжусь ребятами, они боролись до конца.

Мы стали лучшей командой в регулярном чемпионате? Я думаю, что эта организация сделала шаг, хороший шаг в правильном направлении. Выиграть кубок непросто. Нужно время. И я думаю, что мы делаем шаги к этой цели.

У нас отличная команда, отличная группа ребят. Мы должны перезагрузиться, перегруппироваться, перефокусироваться, исправить ошибки и продолжать работать», – сказал вратарь.

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