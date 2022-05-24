Сергей Бобровский: «Флорида» сделала шаг в правильном направлении. Выиграть кубок непросто. Мы должны продолжать работать»

Сергей Бобровский высказался после вылета «Флориды» из плей-офф.
«Пантерс» уступили «Тампе» (0-4) во втором раунде Кубка Стэнли.
«Я думаю, ребята боролись изо всех сил. Я горжусь ребятами, они боролись до конца.
Мы стали лучшей командой в регулярном чемпионате? Я думаю, что эта организация сделала шаг, хороший шаг в правильном направлении. Выиграть кубок непросто. Нужно время. И я думаю, что мы делаем шаги к этой цели.
У нас отличная команда, отличная группа ребят. Мы должны перезагрузиться, перегруппироваться, перефокусироваться, исправить ошибки и продолжать работать», – сказал вратарь.