Бобровский о 0-2 в серии с «Тампой»: «Все разочарованы, конечно. Понимаем, что следующая игра будет очень важной»

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Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Тампы» во 2-м матче серии. 

«Флорида» уступила «Лайтнинг» (1:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2). 

«Конечно, все разочарованы. Сегодня в раздевалке было тихо, но все наши ребята – профессионалы.

Все понимают, что следующая игра будет очень важной. Мы можем изменить ситуацию в будущем, а не в прошлом. Поэтому мы должны сохранять единство и продолжать работать», – сказал российский вратарь «Пантерс». 

Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», несмотря на поражение. Он отразил 26 бросков из 28

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