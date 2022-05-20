Бобровский о 0-2 в серии с «Тампой»: «Все разочарованы, конечно. Понимаем, что следующая игра будет очень важной»

прокомментировал поражение от во 2-м матче серии.

уступила «Лайтнинг» (1:2) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2).

«Конечно, все разочарованы. Сегодня в раздевалке было тихо, но все наши ребята – профессионалы.

Все понимают, что следующая игра будет очень важной. Мы можем изменить ситуацию в будущем, а не в прошлом. Поэтому мы должны сохранять единство и продолжать работать», – сказал российский вратарь «Пантерс».

Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», несмотря на поражение. Он отразил 26 бросков из 28