Тренер «Флориды» о 3,2% в большинстве в плей-офф: «За это буду пинать себя все лето. Может, будет бессонница»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

Тренер «Флориды» высказался о неудачной игре команды в большинстве в плей-офф. 

«Пантерс» за две серии реализовали численное преимущество только 1 раз, имея 31 попытку (3,2% реализации). 

В регулярном чемпионате команда заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве (24,4%). 

«Я очень разочарован нашей игрой в большинстве. Не знаю, сильно ли я верил в то, что мы сможем переломить ситуацию.

За это я буду пинать себя все лето. Я уже не спал ночами из-за этого. Может, теперь будет летняя бессонница», – сказал Эндрю Брюнетт

Лучшая атака НХЛ перестала забивать в большинстве. Кажется, «Флориде» тяжело переварить всех звезд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные