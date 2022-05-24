Тренер «Флориды» о 3,2% в большинстве в плей-офф: «За это буду пинать себя все лето. Может, будет бессонница»

Тренер «Флориды» высказался о неудачной игре команды в большинстве в плей-офф.

«Пантерс» за две серии реализовали численное преимущество только 1 раз, имея 31 попытку (3,2% реализации).

В регулярном чемпионате команда заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве (24,4%).

«Я очень разочарован нашей игрой в большинстве. Не знаю, сильно ли я верил в то, что мы сможем переломить ситуацию.

За это я буду пинать себя все лето. Я уже не спал ночами из-за этого. Может, теперь будет летняя бессонница», – сказал .

Лучшая атака НХЛ перестала забивать в большинстве. Кажется, «Флориде» тяжело переварить всех звезд