Василевский в 6-й раз сделал шатаут в матче, закрывшем серию плей-офф. Это новый рекорд НХЛ

Андрей Василевский установил рекорд НХЛ – 6 шатаутов в матчах, закрывших серии плей-офф.

Российский вратарь «Тампы» отразил все 49 бросков «Флориды» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:0, 4-0).

Он уже в 6-й раз сыграл на ноль в матче, закрывшем серию плей-офф.

Ранее Василевский выдал рекордную серию по числу таких шатаутов подряд (5).

В 2020 году он сделал шатаут в шестом матче финала против «Далласа» (2:0, 4-2). В 2021 году – в шестом матче серии первого раунда с «Флоридой» (4:0, 4-2), пятом матче серии второго раунда с «Каролиной» (2:0, 4-1), седьмом матче полуфинала с «Айлендерс» (1:0, 4-3) и пятом матче финала с «Монреалем» (1:0, 4-1).

В этом году серия прервалась в седьмом матче серии первого раунда с «Торонто», так как один гол Андрей все же пропустил (2:1, 4-3).

Тем не менее, сейчас он установил новый рекорд – по общему числу таких сухих игр. Василевский обошел Криса Осгуда и Клинта Бенедикта (по 5).

При этом по 4 таких шатаута в активе у 5 вратарей – Жака Планта, Доминика Гашека, Мартина Бродера, Марка-Андре Флери и Бена Бишопа.