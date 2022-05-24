Тренер «Флориды» о 0-4 от «Тампы»: «Нас вынесли всухую, нам нужно подняться еще на один уровень. Хотим быть как они»

Тренер «Флориды» высказался о 0-4 в серии с «Тампой».

«Пантерс» уступили «Лайтнинг» во втором раунде Кубка Стэнли.

«В четвертом матче мы были ближе к успеху, чем когда-либо. Но нас вынесли всухую, нам нужно подняться еще на один уровень.

Мы продолжаем подъем. И я надеялся – даже не надеялся, а верил – что мы готовы к следующему шагу. К сожалению, оказалось, что нет.

не просто так стала обладателем Кубка Стэнли. Это результат их эволюции. Когда-то они были предельно атакующей командой, но нашли свой победный рецепт и придерживаются его. Мы хотим быть как они, и это был еще один урок для нас. Мы должны быть лучше.

Наш урок – это все те мелочи, за счет которых они выигрывают матчи. Например, блокирование бросков. Их капитан Стэмкос забивал 60 голов за сезон, и он играет в защите, блокирует броски (3 блока в четвертом матче серии – прим. Sports.ru). Он хочет, чтобы его команда побеждала. И у них там все такие. Вот почему они побеждают.

Если говорить о сезоне в целом, для меня это был отличный опыт. Работать с такой командой было приятно. Я горжусь ребятами. Я горжусь их усилиями и думаю, что это еще не все. Верю, что группа сделает еще один шаг. Они станут лучше», – сказал .