Хекстолл о контракте Малкина: «Хотим оставить его игроком «Питтсбурга» до конца карьеры, с Летангом – то же самое. Они великие спортсмены»

прокомментировал ситуацию с контрактами и .

«У нас были переговоры совсем недавно, и мы продолжим их. Мы хотели бы продлить контракты с обоими игроками. Мы хотели бы оставить Джино игроком «Питтсбурга» до конца его карьеры, с Тэнджером – то же самое.

Что я могу вам сказать, так это то, что они оба великие спортсмены, которые находятся здесь долгое время и сейчас выступают на высоком уровне. Мы, безусловно, хотели бы, чтобы они были в составе в сентябре», – сказал генеральный менеджер .