«Питтсбург» предложил Летангу 4-летний контракт с кэпхитом чуть меньше 7,25 млн долларов в год

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

Появилась информация о переговорах «Питтсбурга» и Криса Летанга.

Ранее стало известно, что клуб предложил канадцу трехлетний контракт с зарплатой пять миллионов долларов в год.

Инсайдер Эллиот Фридман поделился другой информацией: по его данным, предложение «Питтсбурга» – четырехлетнее соглашение с кэпхитом чуть меньше, чем 7,25 миллионов долларов. Данная сумма прописана в текущем контракте Летанга, который завершится после этого сезона.

При этом Фридман подтвердил, что «Пингвинс» обсуждал с Евгением Малкиным трехлетний контракт, но стороны сейчас далеки друг от друга с точки зрения финансовых условий.

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