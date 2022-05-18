«Питтсбург» предложил Летангу 4-летний контракт с кэпхитом чуть меньше 7,25 млн долларов в год

Появилась информация о переговорах «Питтсбурга» и .

Ранее стало известно, что клуб предложил канадцу трехлетний контракт с зарплатой пять миллионов долларов в год.

Инсайдер Эллиот Фридман поделился другой информацией: по его данным, предложение – четырехлетнее соглашение с кэпхитом чуть меньше, чем 7,25 миллионов долларов. Данная сумма прописана в текущем контракте Летанга, который завершится после этого сезона.

При этом Фридман подтвердил, что «Пингвинс» обсуждал с трехлетний контракт, но стороны сейчас далеки друг от друга с точки зрения финансовых условий.