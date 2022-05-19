Игорь Кравчук: «История с контрактом Малкина вызывает вопросы. Игрока-легенду обычно стремятся подписать заранее»

Игорь Кравчук поделился мыслями о будущем .

Срок соглашения форварда с «Питтсбургом» истекает в июле.

– В Северной Америке много обсуждается вылет «Питтсбурга» и контрактная ситуация Евгения Малкина, который, похоже, после полутора десятков лет в «Пингвинс» выходит на рынок свободных агентов?

– «Питтсбург» изначально не рассматривался как фаворит конференции, его поражение не сюрприз. А вот история Евгения Малкина вызывает вопросы, все-таки он всю свою карьеру провел в «Пингвинс». Обычно в таких ситуациях клуб стремится заранее подписать игрока-легенду, но бывают и исключения.

Показательна реакция капитана команды , который, если верить прессе, высказал недовольство теми условиями, которые клуб предложил Малкину, а также защитнику .

Думаю при рассмотрении всей этой истории нужно рассматривать несколько факторов.

– Какие?

– Учтите, что в последние годы НХЛ стремительно молодеет. Если на границе веков ставка делалась на опыт, и возрастные хоккеисты чувствовали себя комфортно, то при новом формате коллективного соглашения с введением потолка зарплат ветеранам стало тяжелее.

Это и вопрос бизнеса – контракты молодых ограничены отметкой в 900 тысяч долларов, тогда как старожилы привыкли к миллионам, и стиля игры. Хоккей в становится все более быстрым и прямым, не все ветераны готовы «челночить».

Второй момент – ситуация именно в . Когда из-за травм на долгие сроки выбывали и Малкин, и Летанг, команда в общем-то удерживала ход. Наверное, в «Питтсбурге» увидели, что есть какая-то глубина состава, а значит, и определенная возможность для кадровой перестройки.

Также нужно учесть, что в руководство клубом пришли новые люди – и при принятии кадровых решений их не будут сильно ограничивать какие-то исторические моменты, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов. Кросби недоволен условиями (Роб Росси)