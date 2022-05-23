Игорь Шестеркин: «Все понимают, что «Рейнджерс» и Нью-Йорк заслуживают Кубка Стэнли. Прикладываем все усилия»

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Игорь Шестеркин заявил, что «Рейнджерс» заслуживают победы в Кубке Стэнли.

Команда из Нью-Йорка обыграла «Каролину» (3:1, 1-2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф. Шестеркин был признан первой звездой игры, отразив 43 из 44 бросков.

«Все прекрасно понимают, что этот город и эта команда заслуживают кубка.

Мы прикладываем все усилия, стараемся делать все возможное, что мы только можем, чтобы всех порадовать», – сказал вратарь «Рейнджерс» на пресс-конференции после игры.

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