Игорь Шестеркин: «Все понимают, что «Рейнджерс» и Нью-Йорк заслуживают Кубка Стэнли. Прикладываем все усилия»

заявил, что «Рейнджерс» заслуживают победы в Кубке Стэнли.

Команда из Нью-Йорка обыграла «Каролину» (3:1, 1-2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф. Шестеркин был признан первой звездой игры, отразив 43 из 44 бросков.

«Все прекрасно понимают, что этот город и эта команда заслуживают кубка.

Мы прикладываем все усилия, стараемся делать все возможное, что мы только можем, чтобы всех порадовать», – сказал вратарь на пресс-конференции после игры.

Мощный день Шестеркина: затащил третий матч с «Каролиной» и поразил даже Гретцки – легенда сделала фото с вратарем