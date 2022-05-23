Новиков о Шестеркине: «Вратарь – совокупность уникальных качеств, которыми должны обладать президенты всех стран мира»

прокомментировал игру голкипера .

– Так как я надевал вратарскую форму в свое время, то тоже бочком причастен к этой великой профессии.

Поэтому с любовью и уважением отношусь ко всем голкиперам мира, и не только в хоккее. Вратарь – это совокупность уникальных качеств, которыми, считаю, должны обладать президенты всех стран мира.

Поэтому мы радуемся за всех наших ребят, и за Шестеркина тоже. Ситуация у «Рейнджерс» сложная, команда сражается достойно.

Я хотел бы обратить внимание, как после игры победители благодарят своего русского вратаря, как Зибанежад обнимается с Панариным, а тот – с канадцами и американцами. Вот что делает спорт! Такая радость и доброта идут только от души.

Весь мир сейчас находится в лабиринте, и не знаю, что еще, кроме спорта, может так объединять людей.

Или вот смотрите: в другой серии Василевский против Бобровского, парень из Башкирии против парня из Кузбасса. И не в России, а в Америке. В каком фантастическом фильме это можно представить?

– Вас не удивило, что после игры выложил фото с Шестеркиным и отметил его игру?

– Мы говорим о наших спортсменах, но так же уважаем Гретцки. Это величайший хоккеист.

То, что он пришел и поблагодарил Шестеркина, это уникально. Раньше по-доброму шутили: «Умный человек в ворота не станет». А сейчас мы видим преклонение перед вратарем, он становится божеством.

Теперь это главный узел во всех видах спорта. Заменить можно тренера и любого игрока, а голкипера – нет.

Также в «Тампе» нельзя заменить Василевского, без него это совсем другая команда, – сказал заслуженный тренер России.

Мощный день Шестеркина: затащил третий матч с «Каролиной» и поразил даже Гретцки – легенда сделала фото с вратарем