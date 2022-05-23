Филип Хитил: «Шестеркин – один из лучших вратарей в хоккее. Мы доверяем ему каждую секунду»

Нападающий назвал одним из лучших вратарей в хоккее.

Российский вратарь сыграл важную роль в победе команды из Нью-Йорка над «Каролиной» (3:1, 1-2) в третьем матче серии Кубка Стэнли.

Шестеркин отразил 43 из 44 бросков и был признан первой звездой матча.

«Он делает это весь сезон. Мы понимаем, на что он способен. Он один из лучших голкиперов в хоккее. Когда он в воротах, мы доверяем ему каждую секунду.

Мы просто верим ему, и он делает то, что может. Игорь – невероятен», – заявил .

Гретцки опубликовал фото с Шестеркиным: «Хорошая победа и великолепная игра в воротах. Приятно передать привет лично»