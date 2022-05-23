Форвард «Калгари» Лучич въехал во вратаря «Эдмонтона» Смита и был удален до конца матча

Теги Кубок Стэнли Калгари Эдмонтон Майк Смит НХЛ Милан Лучич Зак Кэссиан Никита Задоров Хоккей

Нападающий «Калгари» атаковал вратаря «Эдмонтона» по ходу матча Кубка Стэнли.

Инцидент произошел в третьем периоде третьей игры серии между клубами при счете 4:0 в пользу «Эдмонтона».

Форвард «Флэймс» Милан Лучич отправил шайбу в зону «Ойлерс», вратарь Майк Смит остановил ее перед своими воротами, после чего подкатившийся Лучич врезался в голкипера, толкнул его на борт.

Этот эпизод спровоцировал массовую драку, в которой поучаствовал защитник Никита Задоров, сцепившийся с Заком Кэссианом.

В результате Лучич получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Вместо Смита в воротах появился Микко Коскинен, но спустя четыре минуты Майк вернулся на лед.

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