Форвард «Калгари» Лучич въехал во вратаря «Эдмонтона» Смита и был удален до конца матча

Нападающий атаковал вратаря по ходу матча Кубка Стэнли.

Инцидент произошел в третьем периоде третьей игры серии между клубами при счете 4:0 в пользу «Эдмонтона».

Форвард «Флэймс» отправил шайбу в зону «Ойлерс», вратарь остановил ее перед своими воротами, после чего подкатившийся Лучич врезался в голкипера, толкнул его на борт.

Этот эпизод спровоцировал массовую драку, в которой поучаствовал защитник , сцепившийся с Заком Кэссианом.

В результате Лучич получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Вместо Смита в воротах появился Микко Коскинен, но спустя четыре минуты Майк вернулся на лед.

Грязь дня: Лучич снес вратаря «Эдмонтона» за воротами. Сцепились стенка на стенку!