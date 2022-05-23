Форвард «Калгари» Лучич въехал во вратаря «Эдмонтона» Смита и был удален до конца матча

Нападающий «Калгари» атаковал вратаря «Эдмонтона» по ходу матча Кубка Стэнли.
Инцидент произошел в третьем периоде третьей игры серии между клубами при счете 4:0 в пользу «Эдмонтона».
Форвард «Флэймс» Милан Лучич отправил шайбу в зону «Ойлерс», вратарь Майк Смит остановил ее перед своими воротами, после чего подкатившийся Лучич врезался в голкипера, толкнул его на борт.
Этот эпизод спровоцировал массовую драку, в которой поучаствовал защитник Никита Задоров, сцепившийся с Заком Кэссианом.
В результате Лучич получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Вместо Смита в воротах появился Микко Коскинен, но спустя четыре минуты Майк вернулся на лед.
Грязь дня: Лучич снес вратаря «Эдмонтона» за воротами. Сцепились стенка на стенку!