38-летний Джиордано подписал 2-летний контракт с «Торонто». Зарплата – 800 тысяч долларов в год

продолжит выступления за .

38-летний защитник подписал новое соглашение с канадским клубом на два года.

Среднегодовой оклад хоккеиста составит 800 тысяч долларов. Общая сумма сделки – 1,6 миллиона долларов.

Джиордано перешел в состав «Мэйпл Лифс» по ходу сезона из «Сиэтла».

Он сыграл за «Лифс» 20 игр в регулярном чемпионате и набрал 12 (2+10) очков при полезности» плюс 12». В семи играх плей-офф отметился двумя передачами.

Всего же за карьеру в лиге Джиордано провел 1024 матча и набрал 544 (151+393) балла.