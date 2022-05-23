Эвандер Кэйн сделал 2 хет-трика в одном плей-офф за «Эдмонтон», догнав Гретцки. Больше лишь у Курри и Мессье

Форвард забросил три шайбы в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Калгари» (4:1, 2-1 в серии) и был признан первой звездой.

Канадец сделал второй хет-трик в текущем плей-офф.

Кэйн вышел на третье место в истории «Ойлерс», сравнявшись с , у которого было по 2 хет-трика в Кубках Стэнли-1981, 1983 и 1985.

Рекордсмен «Эдмонтона» – с 4 хет-триками в плей-офф-1985. Второе место у – 3 в 1983 году.

В 10 матчах текущего турнира Кэйн набрал 13 (10+3) очков.