Эвандер Кэйн впервые сделал хет-трик в плей-офф. У него 5+1 в серии с «Лос-Анджелесом»

Форвард впервые сделал хет-трик в плей-офф.

Канадец отличился в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с (8:2, 2-1).

В прошлом матче 30-летний игрок сделал дубль. Таким образом, он стал первым игроком «Ойлерс» за 30 лет, забросившим более одной шайбы в двух кубковых матчах подряд. В 1992 году это удалось .

В истории «нефтяников» Кэйн стал 12-м игроком, сделавшим хет-трик в плей-офф. Рекорд делят Уэйн Гретцки и Яри Курри (по 7).

В 3 матчах серии на счету нападающего стало 6 (5+1) очков.