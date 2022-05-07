Эвандер Кэйн впервые сделал хет-трик в плей-офф. У него 5+1 в серии с «Лос-Анджелесом»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Эвандер Кэйн Берни Николлс Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кэйн впервые сделал хет-трик в плей-офф.

Канадец отличился в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (8:2, 2-1). 

В прошлом матче 30-летний игрок сделал дубль. Таким образом, он стал первым игроком «Ойлерс» за 30 лет, забросившим более одной шайбы в двух кубковых матчах подряд. В 1992 году это удалось Берни Николлсу

В истории «нефтяников» Кэйн стал 12-м игроком, сделавшим хет-трик в плей-офф. Рекорд делят Уэйн Гретцки и Яри Курри (по 7). 

В 3 матчах серии на счету нападающего стало 6 (5+1) очков. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные