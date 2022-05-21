Макдэвид лидирует по полезности в текущем плей-офф. У него «+12» в 9 матчах

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Коннор Макдэвид лидирует по полезности в текущем плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» набрал «+12» в 9 матчах при 20 (6+14) очках. Он возглавляет и гонку бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли. 

Во втором матче серии второго раунда с «Калгари» (5:3, 1-1) на счету Макдэвида 2 (1+1) балла и «+3». 

Канадец опережает защитников Густава Форслинга («Флорида») и Джейккоба Слэвина («Каролина»), имеющих по «+10». 

В «Ойлерс» на втором месте по полезности идет форвард Эвандер Кэйн с «+7». 

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