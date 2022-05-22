«Флорида» забила первый гол в большинстве в этом плей-офф. У команды было 26 попыток

«Флорида» прервала серию без голов в большинстве в плей-офф-2022.

«Пантерс» впервые реализовали численное преимущество в этом розыгрыше Кубка Стэнли в третьем матче против «Тампы» (1:1, 1-й перерыв, 0-2 в серии).

Автором шайбы стал Сэм Райнхарт.

Всего в 9 матчах в текущем плей-офф у команды было 26 попыток.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации.

Кроме того, команда стала первой по общему числу заброшенных шайб (337 без учета решающих буллитов).