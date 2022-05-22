Форвард «Тампы» Пойнт не сыграет в третьем матче серии с «Флоридой»

Форвард «Тампы» не сыграет в 3-м матче серии с «Флоридой».

Канадец не тренировался с командой в субботу. Он не оправился от травмы нижней части тела, полученной в 7-й игре серии первого раунда с «Торонто» (2:1, 4-3).

Главный тренер «Лайтнинг» сказал, что обновления статуса 26-летнего игрока пока нет. А вот форвард Брэндон Хэйгл, тоже пропустивший тренировку, может сыграть в третьем матче серии.

выигрывает у «Флориды» (2-0) после двух матчей серии второго раунда Кубка Стэнли.