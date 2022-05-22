Александр Кожевников высказался о критике в соцсетях в адрес Александра Овечкина.

– Дураков везде хватает, но я уверен, что далеко не все болельщики настроены против Саши.

Вспомните последние матчи «Вашингтона» в этом сезоне. Там люди на трибунах скандировали фамилию Овечкина, поддерживали нашего игрока.

– Тогда откуда появляются откровенно хамские отзывы об Овечкине в американских СМИ?

– Ну так это же в интернете пишут, в комментариях под заметками. Думаю, там специально такие отзывы собирают в кучу. Потому что Овечкин им как кость в горле. Парень из России здорово играет, забивает больше всех. Там разжигается русофобия.

К тому же я уверен, что в НХЛ сейчас существует целая программа – не допустить, чтобы Саша побил рекорд Гретцки. Вот в чем главная цель всех нападок на него.

– Просто удивительно читать такие выпады в прессе. Ведь Александр – звезда НХЛ, он для развития лиги сделал больше, чем любой из действующих игроков.

– Я же говорю, это не мнение американских болельщиков в массе. Это специально обученные люди сидят и работают на русофобскую программу. Это нанятые боты, точно такие же, кто сейчас в поддержку Байдена пишет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Александр Овечкин: «Путин – мой президент, верно? Я русский. Что еще я могу сказать?»