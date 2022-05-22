Овечкин принял участие в награждении игроков «Динамо» бронзовыми медалями РПЛ

принял участие в награждении «Динамо» бронзовыми медалями РПЛ.

В матче 30-го тура ФК «Динамо» проиграл «Сочи» со счетом 1:5. Клуб занял третье место в чемпионате России.

После завершения матча капитан и воспитанник хоккейного «Динамо» вышел на поле и поздравил футболистов.

По ходу игры Овечкин и его сын совершили символический удар в гонг на 85-й минуте игры.

Фото: телеграм-канал «Динамо»

Овечкин о 3-м месте «Динамо» в РПЛ: «Медали есть медали. Не знаю, почему так произошло»