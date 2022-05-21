Овечкин обратился к болельщикам из России: «Главное, чтобы люди верили и болели вне зависимости от того, выигрываем мы или нет»

обратился к болельщикам из России.

Сегодня, 21 мая, россиянин посетил матч 30-го тура РПЛ «Динамо» – «Сочи» (1:5).

– Что вы скажете болельщикам, которые рады вас видеть в России?

– Самое главное, чтобы люди верили, любили и болели вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем. Все равно, какой это вид спорта.

Мы, спортсмены, все равно хотим побеждать, приносить радость нашим болельщикам, родным и близким. Просто получается это не всегда.

Но мы – одна дружная команда, и должны идти только вперед, – сказал нападающий .

Овечкин вернулся в Россию после поражения в плей-офф . Напомним, «Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4) и в 4-й раз подряд завершил выступление в Кубке Стэнли на стадии первого раунда.

Овечкин с сыном ударили в гонг на 85-й минуте матча РПЛ «Динамо» – «Сочи»