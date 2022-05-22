Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада. Это не «Динамо» (Дмитрий Лукашов)

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Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада. 

Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале. 

«Судя по всему Дмитрий Яшкин все ближе к возвращению в КХЛ.

Он может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Запада. Не «Динамо», – говорится в сообщении. 

В сезоне-2021/22 29-летний игрок выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона Яшкин играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.

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