Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада. Это не «Динамо» (Дмитрий Лукашов)

Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.

«Судя по всему все ближе к возвращению в КХЛ.

Он может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Запада. Не «Динамо», – говорится в сообщении.

В сезоне-2021/22 29-летний игрок выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.

Предыдущие два сезона Яшкин играл за московское . В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.