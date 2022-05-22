Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада. Это не «Динамо» (Дмитрий Лукашов)

Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов КХЛ с Запада.
Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале.
«Судя по всему Дмитрий Яшкин все ближе к возвращению в КХЛ.
Он может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Запада. Не «Динамо», – говорится в сообщении.
В сезоне-2021/22 29-летний игрок выступал за «Аризону», но провел всего 12 матчей из-за травмы.
Предыдущие два сезона Яшкин играл за московское «Динамо». В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ с 38 голами в 59 играх регулярного чемпионата.