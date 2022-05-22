Колтон Парайко: «У «Сент-Луиса» два отличных вратаря. Хуссо был невероятен в течение всего года»

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«У нас два действительно хороших вратаря, и Хуссо был невероятен в течение всего года. В этом вся прелесть этих двух [парней].

Два отличных вратаря держат нас в каждой игре, дают нам шанс на победу, и это все, о чем мы можем попросить», – сказал защитник «Сент-Луиса».

Напомним, Биннингтон не доиграл до конца матч с «Колорадо» (2:5, 1-2 в серии). Он получил травму на 7-й минуте и покинул лед при счете 1:0 в пользу «Блюз», успев отразить три броска. Заменивший его Хуссо отбил 19 бросков из 23 (пятый гол «Колорадо» забил в пустые ворота).

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