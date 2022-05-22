Виталий Давыдов: «Если в КХЛ главная реформа – сокращение перерывов до 15 минут, то у нас в хоккее большие проблемы»

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Виталий Давыдов считает, что КХЛ нужны более серьезные реформы, чем сокращение перерывов. 

Ранее лига выступила с предложением сократить время перерывов между периодами с 17 до 15 минут. Клубы оказались резко против.

– Одна из причин не очень удачного выступления родного клуба – отсутствие у тренерского штаба полного доверия к молодежи. И это несмотря на то, что год назад именно «Динамо» завоевало Кубок Харламова. 

Рад, что Алексей Кудашов на последнем совете клуба с этим согласился и это принял. Надеюсь, в следующем сезоне ошибка будет исправлена, молодых звезд начнем открывать как в девяностые годы.

Но это мы говорим об отдельном клубе. А нужна системная работа с молодыми – прежде всего со стороны КХЛ.

– Она есть?

– Пока не вижу. Перед церемонией закрытия сезона ждал от президента лиги каких-то важных решений, проектов реформ. К сожалению, так ничего и не услышал. Кроме предложения по хронометражу перерывов, которое, как мне кажется, интересно разве что бюрократам. 

Знаете, если в КХЛ главная реформа – сокращение перерывов с 17 минут до пятнадцати, то, ребята, у нас в хоккее большие проблемы. И с идеями, и с исполнителями, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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