Морозов о новом сезоне КХЛ: «Не будет столько пауз, структура будет интересной. У нас есть свое видение, мы его отправили в ФХР»

анонсировал интересную структуру следующего сезона КХЛ.

– Откажетесь ли от Евротуров на будущий сезон?

– Это всех беспокоит. У нас есть свое видение, мы его отправили в .

Федерация должна нам согласовать, только в этом случае мы можем составлять календарь. Письмо с предложением мы уже отправили. На словах мы договорились.

– Озвучить можете?

– Столько пауз, сколько было в прошлом сезоне – не будет. Структура будет интересной. Когда ее примут, то я с удовольствием об этом расскажу, – сказал президент .

Ранее сообщалось, что лига рассматривает увеличение игр в регулярном чемпионате до 66.