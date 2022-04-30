Морозов о новом сезоне КХЛ: «Не будет столько пауз, структура будет интересной. У нас есть свое видение, мы его отправили в ФХР»

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Алексей Морозов анонсировал интересную структуру следующего сезона КХЛ.

– Откажетесь ли от Евротуров на будущий сезон?

– Это всех беспокоит. У нас есть свое видение, мы его отправили в ФХР.

Федерация должна нам согласовать, только в этом случае мы можем составлять календарь. Письмо с предложением мы уже отправили. На словах мы договорились.

– Озвучить можете?

– Столько пауз, сколько было в прошлом сезоне – не будет. Структура будет интересной. Когда ее примут, то я с удовольствием об этом расскажу, – сказал президент КХЛ.

Ранее сообщалось, что лига рассматривает увеличение игр в регулярном чемпионате до 66.

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