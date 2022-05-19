Морозов о желании сократить перерыв до 15 минут: «Нужно делать упор на молодое поколение. Болельщикам сложно 2,5 часа сидеть на трибунах»

Алексей Морозов объяснил желание сократить перерывы в КХЛ до 15 минут.
Лига выступила с предложением сократить время перерывов между периодами с 17 до 15 минут. Клубы – резко против.
«Мы обсуждали этот вопрос на совете директоров клубов.
Есть те, кто недоволен нынешними положением. Решили сделать опрос по всем клубам, что необходимо для потенциального изменения в регламенте.
Мы считаем, что сокращение перерыва обоснованно.
Видим, что возраст болельщиков растет, нужно делать упор на молодое поколение, и это прописано в нашей стратегии развития. Планируем сжать время матча до минимума, потому что болельщикам сложно сидеть на трибунах два с половиной часа.
Будем прорабатывать, соберем голоса клубов, а потом вынесем на совет директоров», – сказал президент КХЛ.