Плющев о молодежи: «У нас нет хоккеистов такого уровня, как Малкин, Овечкин. За последние 10 лет мы «родили» одного Капризова, и то он вне системы»

раскритиковал работу ФХР по воспитанию молодых игроков.

С 2006 года федерацию возглавляет Владислав Третьяк.

«Когда я выигрывал со своей молодежной командой чемпионат мира, из 22 человек в составе все были на расхват. Это была настоящая система, которая работала на подготовку молодых хоккеистов.

Сейчас у нас нет хоккеистов такого уровня, как Малкин, Овечкин или Ковальчук. За последние 10 лет мы «родили» одного Кирилла Капризова, и то он вне системы, просто сам очень талантливый парень.

Должна работать система, а система – это научно-обоснованный труд. Этот труд просчитывают со специалистами высокого класса. Но у нас даже программы нет, поэтому и результаты отсутствуют. А нам вместо программы предлагают какой-то конспект для детских спортивных школ. При этом к качеству этого документа тоже есть вопросы», – сказал заслуженный тренер России.