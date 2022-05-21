Дементьев об отъезде 16-летних игроков в США: «Это определенный риск. Сейчас открываются возможности ранней игры в КХЛ, от этого отказываться нельзя»

Алексей Дементьев поделился мыслями об отъезде 16-летних хоккеистов в США.

Ранее появилась информация о том, что нападающий системы «Трактора» Артемий Низамеев и защитник «Локомотива» Геннадий Чалый перейдут в команду «Трай-Сити», выступающую в USHL.

– По факту это личное дело этих игроков. То, какой путь развития они выбирают, зависит от окружения и тех, кто им дает советы. Приняли решение поехать в США, пусть пробуют.

С другой стороны, существует очень много проблем, с которыми они могут там столкнуться. Во-первых, языковые проблемы, и там совершенно другая культура взаимоотношений и понятий. То, как они будут играть в хоккей, зависит от того, как они смогут к этому адаптироваться.

Обычно при переезде в Северную Америку присутствует месяц-два определенной эйфории при знакомстве с новыми людьми и совершенно другим хоккеем. Дальше уже наступает обыденность, бытовая часть, которые очень тяжело бьют по психоэмоциональному состоянию людей, и это отражается на игре в хоккей.

Дай бог, что ребята смогут выдержать этот напор, накал и сохранить свою самобытность в игре. Если нет – придется возвращаться в Россию. Со своей стороны могу сказать, что отъезд в таком возрасте – это определенный риск, который можно избежать, играя здесь. В настоящий момент в России открываются возможности ранней игры в КХЛ, и от этого отказываться нельзя. Считаю, что все должно быть своевременно.

– Как вы оцените уровень лиги USHL? И в чью пользу будет сравнение с МХЛ?

– На сегодняшний день совсем молодые игроки (16-17 лет) не могут на полную играть в USHL физически. В лиге выступают игроки до 21 года, и там агрессивный и даже порой жесткий хоккей. Например, в этом сезоне не так много хоккеистов 2004 года рождения были в составах. Большой вопрос, сколько эти ребята будут получать игрового времени в команде. А сравнение лиг – это очень относительная и сложная вещь, – сказал агент.

16-летний Низамеев уезжает из «Трактора» в USHL, его агент – Мильштейн. Форвард набрал 17 очков в 31 матче МХЛ