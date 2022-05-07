Алексей Дементьев: «Наше хоккейное хозяйство должно работать на экспорт. Чем больше будем экспортировать игроков по миру, тем сильнее будет КХЛ»

считает, что хоккей в России должен работать на экспорт.

– Согласны с тем, что клубам КХЛ в плане селекции следует переориентироваться на Северную Америку, поскольку представители Европы к нам теперь вряд ли поедут?

– Сложно ответить. Но я уверен, что наше хоккейное хозяйство должно работать на экспорт. Чем больше мы будем экспортировать игроков по миру, тем сильнее будет КХЛ.

Игроки любой детской хоккейной школы легко вам назовут всех россиян, выступающих в , и с трудом по пятерке из команд, выступающих в России. Хотим мы или нет, но наши молодые ребята смотрят в сторону заокеанской лиги.

Поэтому возможность работы на экспорт – залог нашего успеха. Другой вопрос, что выход на европейский рынок сейчас обрублен.

– Но ваши оппоненты резонно заметят: кто же будет играть в , если мы начнем работать только на экспорт? И так уровень чемпионата постоянно падает.

– Посмотрите на Финляндию. Я просто восхищаюсь работой местных функционеров, менеджеров, тренеров и так далее.

Они не боятся экспериментировать, пробовать что-то новое, доверять работу молодым тренерам и самое главное – молодым хоккеистам.

Посмотрите, сколько 17-18-летних игроков у них выходит в основе. В одном из клубов 11 человек в возрасте до 20 играют. Сравните с тем, что у нас. Начинающий взрослую карьеру хоккеист должен получать реальный шанс, ведь ошибаются все.

– Кто бы сомневался.

– Чтобы сделать что-то красивое на льду, обыграть, надо уметь рисковать.

Возьмите хотя бы голы-лакроссы Мичкова, они ведь у него не с первого раза стали получаться. Я видел, когда Матвей это пытался делать, но ничего не получалось: то шайба слетала, то соперник успевал блокировать, – сказал агент.