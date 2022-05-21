Арзамасцев о чешской лиге: «Был удивлен уровнем игры, скоростью. Там никто не играет в откат, меньше тактического хоккея, чем в КХЛ»

высоко оценил уровень хоккея в чешской лиге.

– Как оцените для себя прошедший сезон?

– Он получился неоднозначным. Очень недоволен своим этапом в Екатеринбурге. Правильным было решение провести весну в клубе чешской экстралиги, подписав контракт с «Кладно». Там глотнул свежего воздуха, посмотрел на себя немного со стороны, почувствовал тот хоккей, который показывал в пяти сезонах в «Салавате Юлаеве». Очень полезный этап в карьере.

– Почему не сложилось в – ни у вас, ни у команды?

– Во многом сам виноват, плюс где-то мне «помогли». Выводы сделаны, страница перевернута.

– В России принято свысока относиться к чешскому чемпионату. По делу?

– Слышал о таких мнениях. Поэтому приехав в Чехию, был удивлен уровнем игры в экстралиге, скоростью. Пара-тройка матчей ушла на адаптацию, только потом стало комфортно.

– В чем причины?

– В экстралиге никто не играет осторожно, в откат, постоянно идет встречная игра, без замедления, на максимальных скоростях. То есть там меньше тактического хоккея, чем в КХЛ, где некоторые команды могут отсидеться в обороне. Чувствую, что 16 матчей за пошли мне на пользу, набрал динамики.

– Рассматриваете клубы в КХЛ или готовы остаться в Чехии?

– В КХЛ впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом, есть возможность посмотреть все варианты.

Учитываем, что сейчас рынок в на небольшой паузе, у клубов есть непонимание, что будет с легионерами, остаются свободные места. Думаю, в ближайшие недели определимся и примем решение. 29 лет – возраст расцвета, и физически, и морально чувствую себя хорошо, позитивный и негативный опыт проанализирован. В общем готов к перезагрузке карьеры, – сказал экс-защитник «Салавата».