Макдэвид о 5:3 с «Калгари» после 6:9 в 1-м матче серии: «Мы сражались упорнее и лучше защищались»

считает, что «Эдмонтон» прибавил в защите во 2-м матче серии с .

«Ойлерс» выиграли со счетом 5:3, взяв реванш за поражение 6:9 в первом матче. Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли стал 1-1.

«Мы сражались упорнее, вот и все. Здесь важны работа, усердие, выигранные единоборства. В первой игре мы чаще проигрывали борьбу за шайбу.

Сегодня мы явно лучше защищались. Да, несколько моментов позволили им создать, но Смитти в целом отыграл хорошо.

Мы не добились того старта, которого хотели, не облегчили себе задачу. Но, очевидно, дали хороший ответ», – сказал капитан «нефтяников».

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