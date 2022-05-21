Смит – 7-й вратарь в истории «Эдмонтона», сделавший голевую передачу в плей-офф

– 7-й вратарь , сделавший голевую передачу в плей-офф.

В третьем периоде второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли с (5:3, 1-1) 40-летний голкипер выбросил шайбу из зоны по борту.

У чужой синей линии ее подхватил и переиграл Якоба Маркстрема. Так был установлен окончательный счет.

До Смита голевыми передачами в плей-офф отличались 6 вратарей «Ойлерс» – Грант Фюр (всего 12), Дуэйн Ролосон, Билл Рэнфорд (оба – по 2), Энди Муг, Томми Сало и Кэм Тэлбот (все – по 1).

Отметим, что с учетом выступления за другие команды Фюр является рекордсменом среди вратарей по числу передач в Кубке Стэнли (14).

У Мартина Бродера их 12, у Патрика Руа – 11.

Добавим, что во втором матче Смит отразил 37 бросков по своим воротам из 40.