Воробьев о вратарях: «Металлург» ищет иностранца, сейчас это непросто»

сообщил, что «Металлург» ищет иностранного вратаря.

– Вы говорили, что хотите сохранить состав, но уже есть потери. Уверены, что сможете оставить без изменений игровой стиль?

– Да, Миша Пашнин ушел. Но я все-таки надеюсь, что 80-90 процентов хоккеистов мы сохраним.

У многих получился хороший сезон, и логично, что люди просят повышения зарплат. Но есть потолок, в рамках которого должны работать.

– Что известно по поводу вратарей?

– Ищем иностранца, сейчас это непросто, – сказал главный тренер .