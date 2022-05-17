Воробьев о вратарях: «Металлург» ищет иностранца, сейчас это непросто»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Михаил Пашнин Спорт-Экспресс потолок зарплат Хоккей

Илья Воробьев сообщил, что «Металлург» ищет иностранного вратаря.

– Вы говорили, что хотите сохранить состав, но уже есть потери. Уверены, что сможете оставить без изменений игровой стиль?

– Да, Миша Пашнин ушел. Но я все-таки надеюсь, что 80-90 процентов хоккеистов мы сохраним.

У многих получился хороший сезон, и логично, что люди просят повышения зарплат. Но есть потолок, в рамках которого должны работать.

– Что известно по поводу вратарей?

– Ищем иностранца, сейчас это непросто, – сказал главный тренер «Металлурга».

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