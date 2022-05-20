Колтон о передаче Кучерова на победный гол: «У него глаза на затылке. Завернул шайбу в подарочную упаковку»

сделал комплимент после эффектной голевой передачи.

Нападающий «Тампы» забросил победную шайбу «Флориде» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:1, 2-0) за 4 секунды до конца третьего периода.

Кучеров выступил ассистентом, отдав передачу из-за ворот (с неудобной руки и находясь к ним спиной).

«Когда ты выходишь на лед вместе с Кучеровым, то должен быть готов ко всему. Как только я увидел, что шайба за воротами, то просто пошел вперед. У него глаза на затылке, как видите, потому что я не знал, что он знает, что я буду там.

Он завернул шайбу в подарочную упаковку. К счастью, она зашла в ворота. Это был невероятный момент в его исполнении», – сказал Колтон.

Кучеров украл победу за 4 секунды до конца матча: из-за ворот отдал слепую передачу на гол. «Тампа» ведет 2-0