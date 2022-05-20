«Выборами это сложно назвать. Третьяка просто назначили, чтобы соблюсти формальность». Крикунов о переизбрании президента ФХР

Теги ФХР Владимир Крикунов Владислав Третьяк Александр Стеблин Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов не считает новый срок Владислава Третьяка в ФХР результатом выборов.

«Переизбрание Третьяка означает, что либо у нас все хорошо, либо то, что не было другой альтернативы. Это были даже не выборы, выборами это сложно назвать. Его просто назначили, чтобы соблюсти формальность.

Найдите какую-то другую кандидатуру, если вы называете это выборами. Пока на два года мы закрыты, надо без иностранцев их провести, дать дорогу молодым. Тогда хоккей поднимется.

Когда Стеблин объявил, что в лиге будут играть только русские вратари, всем пришлось их ставить в состав. И посмотрите, сколько у нас отличных вратарей в НХЛ сейчас. Это закладывалось именно тогда», – сказал заслуженный тренер России. 

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