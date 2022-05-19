Тарасова о Третьяке во главе ФХР: «Хоккеисты правильно сделали, раз его выбрали. Очень его люблю и уважаю, рада за него»

Татьяна Тарасова сообщила, что любит и уважает Владислава Третьяка.

Сегодня, 19 мая, 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на 4 года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Хоккеисты так посчитали и правильно сделали, раз его выбрали.

Конечно, у меня с Владиславом Александровичем хорошие отношения, почему они должны быть плохими? У меня со всеми вообще хорошие отношения.

Я его очень уважаю, он очень интересный человек. Очень его люблю и очень за него рада», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.