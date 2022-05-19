Есмантович про аргументы в подписании Гурьянова: «ЦСКА, жизнь в России, игровое время, сборная, быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке»

Президент ЦСКА объяснил, как будет убеждать Дениса Гурьянова перейти в команду.
– Какие у вас могут быть аргументы, чтобы после вылета «Далласа» убедить нападающего Дениса Гурьянова вернуться на родину и подписать контракт с ЦСКА?
– Отличные. Во-первых, это ЦСКА. Во-вторых, жизнь в России – родной для Дениса стране. В-третьих, игровое время. В-четвертых, формат национальной сборной. В-пятых, это быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке.
У нас есть масса примеров, когда игроки побыли в НХЛ, попробовали себя там и с удовольствием вернулись домой, – Ожиганов, Гусев, Киселевич.
– Перед тем как приобрести права на Гурьянова у «Лады», интересовались у него самого или его агента, каким форвард видит свое ближайшее будущее?
– Когда в прошлом августе мы у «Северстали» приобрели права на защитника Провольнева, то никто не знал, что он так быстро вернется в Россию, в декабре начнет играть в ЦСКА и завоюет Кубок Гагарина.
Мы, образно говоря, не выкупали бы права на Кучерова и Панарина. Надо смотреть на то, как складывается карьера игрока, и оценивать его с точки зрения соотношения цена/качество.
Если Гурьянов приедет сюда, то будем общаться с ним. Пока его не трогаем. Он на днях получил удар под дых, вылетев вместе с командой из плей-офф Кубка Стэнли.
Пусть пока приходит в себя после поражения «Далласа» в седьмом матче. Денис играл не только за свою команду, но и за новый контракт.
Получилось не все, он не играл в нескольких последних играх. Будем выяснять, почему так произошло: связано ли это с травмой, психологией или позицией тренерского штаба, – сказал Игорь Есмантович.