Есмантович про аргументы в подписании Гурьянова: «ЦСКА, жизнь в России, игровое время, сборная, быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке»

Президент ЦСКА объяснил, как будет убеждать перейти в команду.

– Какие у вас могут быть аргументы, чтобы после вылета «Далласа» убедить нападающего Дениса Гурьянова вернуться на родину и подписать контракт с ЦСКА?

– Отличные. Во-первых, это ЦСКА. Во-вторых, жизнь в России – родной для Дениса стране. В-третьих, игровое время. В-четвертых, формат национальной сборной. В-пятых, это быт. Далеко не каждому заходит жизнь в Северной Америке.

У нас есть масса примеров, когда игроки побыли в , попробовали себя там и с удовольствием вернулись домой, – Ожиганов, Гусев, Киселевич.

– Перед тем как приобрести права на Гурьянова у «Лады», интересовались у него самого или его агента, каким форвард видит свое ближайшее будущее?

– Когда в прошлом августе мы у «Северстали» приобрели права на защитника Провольнева, то никто не знал, что он так быстро вернется в Россию, в декабре начнет играть в ЦСКА и завоюет Кубок Гагарина.

Мы, образно говоря, не выкупали бы права на Кучерова и Панарина. Надо смотреть на то, как складывается карьера игрока, и оценивать его с точки зрения соотношения цена/качество.

Если Гурьянов приедет сюда, то будем общаться с ним. Пока его не трогаем. Он на днях получил удар под дых, вылетев вместе с командой из плей-офф Кубка Стэнли.

Пусть пока приходит в себя после поражения в седьмом матче. Денис играл не только за свою команду, но и за новый контракт.

Получилось не все, он не играл в нескольких последних играх. Будем выяснять, почему так произошло: связано ли это с травмой, психологией или позицией тренерского штаба, – сказал Игорь Есмантович.