Дерек Райан о Макдэвиде: «Не думаю, что он одинокий рейнджер, пытающийся вести «Эдмонтон» за собой»

Дерек Райан не считает одиноким рейнджером в «Эдмонтоне».

Капитан «Ойлерс» набрал 14 (4+10) очков в 7 матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4-3), повторив рекорд XXI века для одной серии.

«Не думаю, что он одинокий рейнджер, пытающийся вести команду за собой. У нас есть отличная группа парней, которые пытаются сплотиться вокруг него и не только, держаться вместе и на одной волне.

Коннор – отличный лидер. Для всех нас большая честь играть с ним. Очевидно, что он сейчас показывает блестящую игру, одну из лучших, что я видел.

Но думаю, что у нас хорошая команда, которая делает свое дело», – сказал нападающий .