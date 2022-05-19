Третьяк о санкциях ИИХФ: «Будем готовиться вернуться в любой момент в полной боевой готовности»

считает, что надо работать с и защищать свои интересы.

«Надо работать с международной федерацией, защищать свои интересы. Сейчас в комитете ИИХФ будем оспаривать наши чемпионаты мира. Мы работаем в этом направлении и все будем делать, чтобы нас вернули в хоккейную семью.

Будем готовиться вернуться в любой момент в полной боевой готовности», – сказал президент ФХР.

Напомним, ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

Также были перенесены ЧМ и МЧМ, которые должны были пройти в России в 2023 году.

Сегодня, 19 мая, 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на 4 года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.