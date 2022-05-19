Александр Кожевников: «Европейские федерации обижены на нас, у финнов мозг потек от тепла славы. Стоит посмотреть на Азию»

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Александр Кожевников высказался об идее перейти под юрисдикцию Азиатской федерации хоккея.

28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

«Все равно надо развивать хоккей. Искать альтернативу, где играть. Нас отстранили, и в ближайшее время подвижек в лучшую сторону не предвидится, началась настоящая война. Возможно, стоит посмотреть на Азию. Там не так много, но есть команды.

Европейские федерации все обижены на нас. Кто-то вспоминает еще Полтаву, как шведы, это я уже прошел 30 лет назад. Мы просто это не замечали, все как-то мимо нас проходило.

Мы Финляндию обучили хоккею, они начали побеждать, выиграли чемпионат мира, и это вскружило голову. Лед растопило, мозг совсем потек от тепла своей славы. Они не хотят нас видеть, но играть с кем-то, хотя бы с белорусами, – в любом случае это опыт», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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