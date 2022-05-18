Плющев о программе Третьяка в ФХР: «Игроков готовят не катки, а специалисты, а с ними у нас проблемы»

Владимир Плющев высказался о работе Владислава Третьяка на посту главы ФХР.

Выборы президента Федерации хоккея России пройдут 19 мая. Третьяк будет единственным кандидатом на пост главы ФХР, он возглавляет федерацию с 2006 года.

– Выборы в ФХР состоятся уже в четверг. Вы видели программу Третьяка на ближайшие четыре года?

– Пока нет. Еще никто не рассказал, какие направления работы у президента в ближайшее время будут приоритетными. Впрочем, предыдущие программы я тоже не видел и не слышал о них. За исключением одного тезиса: надо строить больше катков. В этом мы преуспели.

В одной Москве более 130 сооружений с искусственным льдом. И везде ребята занимаются хоккеем. Но игроков готовят не катки, а специалисты, а с ними у нас тоже проблемы, – сказал заслуженный тренер России.

Третьяк о 16 годах в ФХР: «Россия вновь начала побеждать, мы на первом месте в мире по числу медалей. По каткам рост в 5 раз! Мне есть чем гордиться»