Университет Аризоны может расторгнуть контракт с «Койотис» об аренде арены, если клуб или его владелец станут участниками скандала

Стали известны подробности контракта «Койотис» с Университетом штата Аризона.

Клуб НХЛ со следующего сезона будет играть на новой многоцелевой арене вместимостью 5000 человек, расположенной на территории университета. Этот стадион станет домашним для команды вплоть до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления аренды еще на один год.

Как сообщает The Athletic, Университет штата Аризона может расторгнуть контракт, если «Койотис» или владелец клуба Алекс Меруэло станут объектами неблагоприятной рекламы или участниками скандала в связи с нарушением «широко распространенных принципов общественной морали, неспособностью вести свои дела с высокой степенью честности и добросовестности и/или неспособностью действовать как добросовестный гражданин».

В соглашении также указано, что базовую арендную плату нужно будет вносить ежегодно перед началом сезона. Дополнительная арендная плата будет рассчитываться каждый месяц с учетом затрат на такие вещи, как уборка и персонал.

Вся реклама «Койотис» на арене будет временной. У клуба будет полный доступ к центральному видеотабло и табло на трибунах. Они также смогут за свой счет менять рекламу на бортах во время своих домашних матчей.

В контракте также указано, что реклама алкоголя или пива должна быть одобрена Университетом штата Аризона.

Университет сохраняет за собой право выступить против любой рекламы, которая «не соответствует хорошему вкусу или иным образом не соответствует» его правилам.

Реклама на льду будет источником дохода университета. «Койотис» не разрешается изменять внешний вид ледовой поверхности, включая логотип университета в центре, во время трансляций.