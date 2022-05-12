Майер, Хишир, Сутер, Зигентхалер, Амбюль, Курашев, Мальгин и Кукан – в составе Швейцарии на ЧМ-2022. Йоси не сыграет

Сборная Швейцарии назвала состав команды на ЧМ-2022.
Вратари: Сандро Эшлиманн («Давос»), Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»).
Защитники: Доминик Эгли («Давос»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Тобиас Гайссер («Херши»), Андреа Глаузер («Лозанна»), Дин Кукан («Коламбус»), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Мозер («Аризона»), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»).
Нападающие: Андрес Амбюль, Энцо Корви (оба – «Давос»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Фабрис Херцог («Цуг»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашев («Чикаго»), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марко Миранда («Серветт»), Дамьен Риат («Лозанна»), Тристан Шервей («Берн»), Дарио Зимион («Цуг»), Пьюс Сутер («Детройт»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси не примет участие в турнире по семейным обстоятельствам.
Швейцария выступит в группе A с командами Германии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, Словакии и Франции.