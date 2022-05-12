Майер, Хишир, Сутер, Зигентхалер, Амбюль, Курашев, Мальгин и Кукан – в составе Швейцарии на ЧМ-2022. Йоси не сыграет

назвала состав команды на ЧМ-2022.

Вратари: Сандро Эшлиманн ( ), («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»).

Защитники: Доминик Эгли («Давос»), Михаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Тобиас Гайссер («Херши»), Андреа Глаузер («Лозанна»), ( ), Кристиан Марти («Цюрих»), Янис Мозер ( ), Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»).

Нападающие: Андрес Амбюль, Энцо Корви (оба – «Давос»), Кристоф Берчи («Лозанна»), Фабрис Херцог («Цуг»), ( ), ( ), Денис Мальгин («Цюрих»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марко Миранда («Серветт»), Дамьен Риат («Лозанна»), Тристан Шервей («Берн»), Дарио Зимион («Цуг»), Пьюс Сутер («Детройт»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси не примет участие в турнире по семейным обстоятельствам.

Швейцария выступит в группе A с командами Германии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, Словакии и Франции.